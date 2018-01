Facebook e YouTube se unem para combater terrorismo nas redes sociais - Link - Estadão

REUTERS/Eric Gaillard 40% dos usuários do Facebook não esperam mais de três segundos para um site carregar.

As gigantes das redes sociais Facebook, YouTube, Twitter e Microsoft afirmaram nesta segunda-feira, 26, que estavam formando um grupo de trabalho global para combinar esforços e remover conteúdo de terroristas de suas plataformas. Pressionadas por governos e órgãos reguladores dos Estados Unidos e Europa, as empresas disseram que vão compartilhar soluções técnicas, investir em pesquisas e trabalhar com especialistas em combate ao terrorismo.

Assim, em conjunto, as quatro empresas deverão, juntamente com companhias menores, aprimorar sistemas de inteligência artificial para reconhecimento de imagens, que identifica cenas violentas e alerta uma equipe da rede social para que aquele conteúdo possa ser verificado e, se necessário, removido. Até o momento, Facebook e Google já anunciaram medidas internas para diminuir impacto deste tipo de conteúdo.

O Fórum Mundial de Internet para o Combate ao Terrorismo deverá "formalizar e estruturar as áreas de colaboração existentes e as futuras, promovendo uma cooperação com empresas de tecnologia mais pequenas, grupos da sociedade civil, acadêmicos, governos e órgãos supra-nacionais, como União Europeia e a Organização das Nações Unidas", afirmaram as empresas envolvidas por meio de um comunicado conjunto.

O movimento entre elas surge após um pedido realizado por chefes de estado europaus na última semana, quando solicitaram que as empresas estabelecessem um fórum para desenvolver novas tecnologias e ferramentas para melhorar detecção e remoção automática de conteúdo extremista. Por enquanto, apenas a Alemanha propôs uma lei que deve instituir multa de até 50 milhões de euros para a empresa que não conseguir eliminar postagens de ódio rapidamente.