Entenda as mudanças no visual do Twitter - Link - Estadão

O Twitter está de cara nova: durante o feriado de Corpus Christi, a empresa trouxe diversas novidades para o seu layout nas versões web e mobile. Segundo a empresa, as novidades querem deixar o Twitter mais "leve, rápido e fácil de usar", seguindo recomendações e comentários de usuários. "Ouvimos vocês e tentamos manter o que vocês amam no Twitter – o que vocês não amam, nós tentamos consertar", disse a vice-presidente de pesquisa de usuário e design do Twitter, Grace Kim, em uma publicação no blog da empresa.

Tentamos reunir na imagem abaixo algumas das principais novidades. A primeira delas é que agora as fotos de perfil usuários serão redondas (1), e não mais quadradas com cantos curvos. É uma tendência que vem sendo seguida por diversos aplicativos e redes sociais – o Instagram, o WhatsApp e a versão mobile do Facebook, por exemplo, já adotaram. "Queremos deixar mais claro quem é o usuário que está dizendo aquelas coisas", disse Kim.

Outra novidade foi uma mudança em algumas fontes usadas pelo aplicativo – como nos ícones que destacam Página Inicial, Moments, Notificações e Mensagens Diretas (2). A intenção da empresa foi deixar mais claro para os usuários em que área dos apps eles estão.

Nesse mesmo sentido, outra mudança feita pela empresa foi a de trocar os ícones das principais funções dos aplicativos: o ícone de resposta, que era uma seta, por exemplo, foi substituído por um balão, enquanto a Página Inicial se tornou mais parecida com uma casa de pássaros – afinal, o Twitter ainda tem como símbolo o passarinho Larry. (3)

Outra novidade é que, a partir de agora, respostas, retweets e curtidas dos tuítes passarão a ser atualizados automaticamente (4) – não será mais necessário abrir a aba Notificações ou atualizar o aplicativo para que eles sejam exibidos.

Além disso, na versão móvel, o aplicativo do iOS ganhou uma barra lateral com o menu de navegação, que mostra funções como o perfil do próprio usuário, o Moments e as configurações da conta.

Reconstrução. As novidades do Twitter não são apenas um capricho da empresa: há anos o aplicativo não tem crescido como o esperado em número de usuários. De 2015 para cá, a empresa cresceu apenas 30 milhões de contas mensalmente ativas – no final de março de 2017, no último balanço divulgado, eram cerca de 328 milhões.

Frequentemente, o Twitter é acusado de ser um aplicativo "difícil" de usar. Desde que o cofundador Jack Dorsey reassumiu o comando do Twitter, em outubro de 2015, a plataforma passou por várias mudanças, teve dois cortes globais de funcionários e perdeu executivos-chave – o cargo de diretor de produto, um dos mais importantes da empresa, teve três ocupantes no último ano. As mudanças, porém, surtiram pouco efeito – até agora.