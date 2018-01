Entenda como vai funcionar o programa de fidelidade do Nubank - Link - Estadão

Nubank Nubank inicia testes para programa de fidelidade Nubank Rewards.

A startup Nubank — que oferece a seus clientes um cartão de crédito sem anuidade e controlado por aplicativo — liberou na última quinta-feira uma lista de espera para os usuários que quiserem se inscrever primeiro no seu programa de fidelidade, o Nubank Rewards. Em teste há sete meses, o programa deve começar a funcionar em breve, mas a startup ainda não divulgou a data de lançamento oficial.

A proposta do projeto é que os usuários do cartão Nubank que assinarem o serviço ganhem pontos a cada compra com o cartão. Os pontos acumulados poderão ser usados depois para pagar passagens aéreas, estadias em hotel ou até mesmo serviços de streaming.

Com o Rewards, a startup espera atrair consumidores com renda maior que o dobro da média de seus clientes atuais. Segundo fontes do mercado, o acúmulo de milhas que podem ser usadas para trocar por passagens aéreas é a principal demanda desse público e fator de decisão na escolha do cartão de crédito.

Quem pode ter um cartão Nubank?

As únicas exigências para ter um cartão Nubank é ter mais de 18 anos, residir no Brasil e possuir um smartphone compatível com o aplicativo (Android na versão 4 ou superior, iOS 9 ou superior e Windows Phone a partir da versão 8.1). No entanto, a startup recebe muitas solicitações e precisa analisar para quais pessoas vai oferecer o crédito. Em geral, ela considera o histórico de crédito, as dívidas em aberto, os cheques devolvidos e as indicações feitas por amigos para verificar se um inscrito pode receber ou não o cartão. O Nubank não revela quantos usuários ativos possui, mas diz já ter recebido mais de 8 milhões de pedidos para o cartão no Brasil.

Quem poderá usar o programa de fidelidade do Nubank?

Todos os usuários do Nubank poderão se cadastrar no Nubank Rewards quando ele for lançado. Para quem quiser testar a novidade antes, já existe uma lista de espera no site da startup.

O serviço será livre de taxas?

Apesar de o cartão ser livre de anuidades, o programa de fidelidade terá um custo mensal, ainda não revelado. Segundo o Nubank, se o usuário optar por pagar as 12 mensalidades de uma vez só, terá um desconto. No lançamento do programa, no entanto, todos poderão experimentar os serviço por 30 dias de graça.

Quais produtos e serviços estarão disponíveis para serem trocados por pontos?

O Nubank não revela quais produtos estarão na versão final do Rewards, mas em setembro de 2016, na época de início dos testes, a startup revelou ao Estado que pretendia incluir passagens aéreas, estadias em hotéis, serviços de streaming como Netflix e Spotify, e até mesmo corridas de Uber.

Como acumular pontos?

Segundo o Nubank, a cada R$1 gasto, um ponto será acumulado na conta do cliente, ainda que um ponto valha menos que R$1 na conversão para dinheiro. Os pontos serão registrados diretamente no aplicativo e poderão ser vistos e consumidos em tempo real, sem precisar esperar o fechamento da fatura. Os pontos também não possuem data de expiração, podendo ser trocados pelo cliente quando for mais conveniente para ele.

Como trocar os pontos do programa de fidelidade por dinheiro?

No programa do Nubank, o usuário não vai usar os pontos para comprar produtos e serviços, ele vai “apagar” gastos. Quando uma compra feita no cartão Nubank for feita nas categorias elegíveis para usar pontos — passagens aéreas, Netflix, Uber — o aplicativo vai permitir apagar a despesa usando os pontos acumulados.