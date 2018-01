Ericsson e Apple fecham bilionário acordo de patentes - Link - Estadão

A empresa sueca Ericsson disse ontem que assinou um acordo para o licenciamento de patentes com a Apple a respeito de tecnologias que ajudam smartphones e tablets a se conectarem as redes móveis. O acordo encerra uma disputa de um ano com a Apple, iniciado em janeiro: para a Ericsson, o contrato fechado agora é apenas o começo de uma estrada de cooperação entre as duas empresas.

O pacto entre as duas empresas acontece após a Ericsson ter entrado com uma ação contra a Apple nos Estados Unidos em Janeiro: de acordo com a ação, o licenciamento da dona do iPhone para utilizar tecnologias desenvolvidas pela companhia sueca havia expirado, e que dois anos de negociações não tinham sido suficientes para um novo acordo ser fechado. Agora, o novo acordo firmado pelas duas empresa acaba com as questões de lítigio na ação movida pela Ericsson em janeiro e também vale para o licenciamento de tecnologias para os próximos anos.

A empresa sueca não divulgou quanto vai lucrar com o novo acordo, mas declarou ontem que seu faturamento com propriedade intelectual em 2015 deve ficar em torno de US$ 1,52 bilhão e US$ 1,64 bilhão – bem acima dos US$ 1,15 bilhão arrecadados em 2014. Procurada pela Reuters, a Apple não quis comentar o assunto, mas declarou que tem profundo respeito pela propriedade intelectual e que estava buscando um preço justo para o pagamento de direitos por patentes.

Segundo estimativas da UBS, o acordo deve turbinar o lucro operacional da Ericsson em 13% em 2015, e pelo menos 10% em 2016. A consultoria prevê ainda que a Ericsson deve faturar cerca de US$ 90 milhões graças às patentes utilizadas pela Apple.

Empurrãozinho.

Kasim Alfalahi, chefe de propriedade intelectual da Ericsson, declarou o acordo firmado entre sua empresa e a Apple foi vasto, abrangendo as últimas descobertas na tecnologia 4G, bem como a utilização de redes 2G e 3G. “Para nós, esse acordo diz que podemos continuar a trabalhar conjuntamente com a Apple em áreas como o desenvolvimento da rede de 5G e da otimização de redes”, disse Alfalahi à Reuters, negando-se a dar mais detalhes financeiros sobre o acordo.

O banco de investimentos ABG Sundal Collier disse, em nota a seus clientes, que acreditava que o acordo faria a Apple ceder 0,5% de suas receitas com os tablets iPad e os iPhones para a Ericsson.

Hoje, a Ericsson tem mais de 100 acordos de licenciamento de patentes, e controla mais de 37 mil patentes a respeito de comunicações mobile.

/ REUTERS