Europol diz que é cedo para especular sobre autores do ataque cibernético - Link - Estadão

AFP PHOTO / YONHAP / YONHAP Ataque cibernético pode ter origem na Coreia do Norte

Após a descoberta de um possível vínculo com a Coreia do Norte, a agência de polícias da Europa, a Europol, afirmou nesta terça-feira, 16, que ainda é muito cedo para especular sobre os possível autores do ataque cibernético que vitimou mais de 200 mil organizações em todo o mundo em mais de 150 países.

Segundo a organização, as pistas sobre o ataque serão investigadas, mas ainda é preciso ter mais segurança sobre as informações. "Nós estamos dispostos a investigar todas as pistas, mas não especulamos e não podemos confirmar", disse o porta-voz da Euroopol, Jan Op Gen Oorth, à agência de notícias AFP. "É muito cedo para dizer qualquer coisa", completou.

Sobre a suspeita de que os códigos do ataque vieram da Coreia do Norte, Oorth não confirmou as suspeistas da origem. "Isto pode vir de qualquer parte, de qualquer país", afirmou. "A investigação continua"

Alcance. Além da origem do ataque cibernético em massa, a Europol também atualizou o número de pessoas afetadas pelo ataque. De acordo com a gência, a quantidade de endereços IP infectados nesta terça-feira era de 165 mil, o que representa uma redução de 38% em relação aos 226,8 mil registrados no domingo.

Além disso, a agência indicou que aconteceram 243 pagamentos de resgatte, somando cerca de US$ 63 mil.