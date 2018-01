Evernote chega a sete milhões de usuários no Brasil - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Mais de sete milhões de pessoas já utilizam a Evernote no Brasil. Segundo dados divulgados hoje, 8, pela empresa, a plataforma já conta com 150 milhões de usuários em todos os países do globo e mais de 15 milhões apenas na América Latina. Ou seja, o Brasil representa 7% do número de usuários do mundo e quase 50% no continente latino-americano.

De acordo com dados divulgados em março deste ano, a empresa contava com 10 milhões de usuários na América Latina. Ou seja, a Evernote conseguiu aumentar a presença nos países latinos em 50% ao longo de apenas sete meses.

Por meio de nota, Luis Samra, Gerente Geral da Evernote para a América Latina, disse que o crescimento do app é ocasionado por dois fatores. “Cada vez mais as pessoas estão aderindo aos smartphones”, comenta. “As pessoas agora, especialmente os jovens e empreendedores, precisam estar conectados socialmente e com os seus negócios de qualquer parte do mundo.”

A ideia da Evernote, que foi lançada em 2008, é facilitar a vida das pessoas. Com o aplicativo, os usuários podem organizar notas, textos, páginas da web, imagens e até mesmo realizar um debate sobre determinado tema ou assunto com outras pessoas dentro do próprio aplicativo. Ou seja, é um ambiente virtual para organização.

A Evernote conta, atualmente, com fortes concorrentes no mercado. A Microsoft possui o OneNote e o Google tem o Keep. Outros apps, com menor alcance, também abocanham parte do mercado de notas, listas e organização.