Fã de ‘Star Trek’, Bezos tem jornal e foguetes - Link - Estadão

Reuters Império da Amazon rendeu a Jeff Bezos fortuna de US$ 68,6 bilhões

Excêntrico. Implacável nos negócios. Fã de ficção científica. Quinto homem mais rico do mundo. Muitos são os jeitos de descrever Jeff Bezos, empresário cuja história se confunde com a da Amazon. Filho de pais adolescentes, Bezos nasceu em 1964, como Jeffrey Jorgensen – seu sobrenome vem do padrasto, Miguel Bezos, imigrante cubano que se casou com sua mãe.

Formado na Universidade de Princeton, Bezos trabalhou em Wall Street antes de fundar a Amazon em 1994. A fama de negociador implacável o acompanha desde então – em 2010, por exemplo, a empresa baixou o preço das fraldas para reduzir o valor de mercado da Diapers.com, para depois comprar a empresa. O faro para negócios também levou Bezos a investir em startups, como Airbnb e Uber.

Em duas áreas, porém, Bezos foi além: em 2013, ele comprou o tradicional jornal The Washington Post por US$ 250 milhões. A outra é o espaço. Fã de ficção científica (ele fez uma ponta no filme Star Trek - Além da Escuridão), Bezos criou a empresa de aviação espacial Blue Origin em 2000. Sua meta é colonizar o Sistema Solar.

Em 2015, a empresa fez seu primeiro voo não tripulado ao espaço. O negócio tem pouca relação com a Amazon. “Pelo menos até a empresa fazer entregas no espaço”, brinca David Mitchell Smith, da Gartner.