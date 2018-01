Fabricante de smartphones Xiaomi abrirá banco digital - Link - Estadão

A fabricante chinesa de smartphones Xiaomi mostra que está, cada vez mais, diversificando seus produtos e seus ramos de atuação. A companhia confirmou nesta quarta-feira, 28, que faz parte de um time de investidores chineses que pretende lançar um banco digital no país asiático nos próximos meses. Nesta semana, a empresa já registrou o nome da nova plataforma e comunicou seus acionistas e investidores.

De acordo com a Reuters, o banco digitial se chamará Sichuan XW Bank e cerca de 30% de seu capital será controlado por uma das subsidiárias da Xiaomi, a Sichuan Yinmi Technology Além da gigante dos celulares, a plataforma também contará com o investimento da Chengdu Hongqi Chain e do New Hope Group, tendo o primeiro 15% de participação e o segundo, 30%.

As regulações bancárias foram aprovadas pelo governo chinês em julho, quando o banco ainda tinha o nome de Sichuan Hope Bank. Segundo a Reuters, a empresa já conta conta com um capital registrado de US# 431 bilhões.

"O estabelecimento oficial do banco é um passo importante no processo", disse a empresa, por meio de declaração oficial. "O banco será oficialmente aberto para os usuários no futuro próximo."

Finanças. A Xiaomi não é a única empresa chinesa a apostar no setor bancário. O primeiro foi o WeBank, com o apoio da Tencent Holdings, que se tornou o primeiro banco operacional on-line da China em 2015. Em seguida, a Alibaba, gigante chinesa do comércio eletrônico, lançou o MYBank, também totalmente online.

Este movimento acontece já que os bancos tradicionais chineses são de propriedade estatal e servem, em grande parte, apenas para as empresas estatais. Isso acaba tornando o financiamento para pequenas empresas privadas mais difícil e demorado.

Tentanto remediar esta situação, o governo liberou lotes de licenças de bancos a partir de 2014, chamando a atenção de empresas do setor tecnológico.