Facebook abre nova sede em Londres e contratará 800 pessoas - Link - Estadão

AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS Nesta segunda-feira, 4, o Facebook inaugurou uma nova sede em Londres.

O Facebook abriu nesta segunda-feira, 4, um novo escritório em Londres com capacidade para 800 funcionários. Com as novas contratações, a equipe da rede social na capital inglesa vai chegar a 2,3 mil funcionários. O investimento é o maior já feito pela empresa fora dos Estados Unidos e demonstra que a companhia está comprometida com o Reino Unido mesmo após a nação decidir que vai deixar a União Europeia.

O Ministro das Finanças do Reino Unido, Philip Hammond, visitou o prédio — localizado na Oxford Street, no coração da capital inglesa — logo após a inauguração. “É um sinal de confiança no nosso país quando empresas de inovação como o Facebook decidem investir aqui”, disse Hammond.

A construção do escritório foi anunciada em novembro do ano passado, pouco depois de o Google ter dito que construiria uma sede com capacidade para mais de 7 mil trabalhadores na cidade. Na época, os anúncios concomitantes foram vistos como um voto de confiança das empresas de tecnologia ao país, que na época havia acabado de decidir por deixar a União Europeia.

“Seu ecossistema empreendedor e a reputação internacional do seu setor de engenharia tornam o Reino Unido um dos melhores lugares no mundo para se construir uma empresa de engenharia”, disse Nicola Mendelsohn, vice presidente do Facebook para Europa, Oriente Médio e África.

Após o Brexit, as empresas de tecnologia levantaram questões sobre a possibilidade de continuarem a recrutar engenheiros e outros trabalhadores europeus. Mendelsohn disse que o acesso aos melhores talentos é a prioridade do Facebook. “Nós explicamos a situação para o governo e estabelecemos que o nosso principal objetivo é continuar em um ambiente regulatório em que sepa possível operar”, disse a vice presidente.

O escritório novo, projetado pelo arquiteto Frank Gehry, também será a casa da primeira incubadora de startups do Facebook, chamada de LDN_LAB. A ideia é que o projeto ajude novas empresas digitais do Reino Unido com consultorias com os funcionários do Facebook que estão no prédio. As Inscrições para o programa de startups foram abertas nesta segunda-feira, de acordo com Mendelsohn.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse por meio de um comunicado que a contratação de 800 pessoas por parte do Facebook indica que a cidade continua na liderança global da inovação. “A incubadora da rede social também terá um papel fundamental na atração de novos talentos para Londres e vai nos ajudar a construir um caminho para a próxima geração de startups de sucesso.”