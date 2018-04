Jim Wilson/The New York Times Executivo ainda não se pronunciou publicamente sobre escândalo da Cambridge Analytica

Usuários do Facebook poderão verificar se fazem parte dos 87 milhões de usuários que tiveram seus dados coletados pela Cambridge Analytica a partir desta segunda-feira, 9. A rede social notificará gradualmente todos os usuários afetados enviando uma mensagem detalhada em seu feed de notícia.

Dentre eles, ao menos 443 mil brasileiros devem receber a notificação. Essa é a quantidade de usuários do Brasil que tiveram os dados coletados pela empresa, segundo divulgou o Facebook.

Além do alerta, todos os 2,2 bilhões de usuários receberão um aviso chamado “Protegendo suas informações”, segundo divulgou o site do jornal britânico The Guardian. A rede social irá redirecionar seus usuários para ver quais aplicativos eles usam e quais informações pessoais foram compartilhadas com esses aplicativos. Despois, os usuários poderão desativar o uso de apps dentro da plataforma, caso desejarem.

Entenda o caso. Reportagens dos jornais The New York Times e The Observer, de Londres, revelaram que a empresa de inteligência Cambridge Analytica colheu informações privadas de mais de 50 milhões de usuários do Facebook, em um esforço para beneficiar a campanha eleitoral do presidente americano, Donald Trump, em 2016.

A empresa britânica de inteligência digital coleta e relaciona dados para ações de marketing digital feitas por companhias e políticos. No caso em questão, ela usou o método para desenvolver ações para influenciar o cenário político americano e favorecer Trump.

Atingir o objetivo só foi possível graças a uma parceria com outra empresa, a também britânica Global Science Research, liderada por Aleksandr Kogan, pesquisador da Universidade de Cambridge. Ele criou um quiz online, chamado This is your digital life(Esta é sua vida digital), que exigia que as pessoas conectassem sua conta do Facebook para ser acessado. Isso permitiu que o quiz de Kogan obtivesse informações pessoais dos usuários da rede social e de seus amigos.

Os dados obtidos por meio do teste foram vendidos pela Global Science à Cambridge Analytica, numa clara violação aos termos de uso do Facebook. Isso permitiu que a empresa de inteligência cruzasse dados com outras fontes e chegasse a um perfil preciso das pessoas, usado para enviar mensagens direcionadas – incluindo notícias falsas – para influenciar votos.