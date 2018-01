Facebook compra criadora de aplicativo Masquerade - Link - Estadão

Divulgação

O Facebook comprou a Masquerade Technologies, criadora do popular aplicativo de efeitos em vídeo MSQRD, como parte da estratégia da rede social para reforçar seus serviços no segmento.

O acordo foi acertado quase três anos depois que o Wall Street Journal publicou que a criadora do aplicativo de comunicação Snapchat rejeitou uma oferta do Facebook.

A Masquerade, que anunciou o acordo com o Facebook em seu site, não deu detalhes financeiros.

O acordo é mais uma peça no esforço do Facebook para inovar em vídeo, afirmou o analista James Cakmak, da Monness, Crespi, Hardt, & Co. Segundo ele, é improvável que o Facebook utilize a Masquerade para atrair quantidade significativa de usuários do Snapchat.

Enquanto o Snapchat tem recursos que permitem efeitos como olhos esbugalhados, o aplicativo da Masquerade permite aos usuários adicionar efeitos especiais que incluem máscaras de animais e neve em fotos e vídeos.

A Masquarade afirmou que o aplicativo continuará como um produto independente.

