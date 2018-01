Facebook compra empresa de reconhecimento facial - Link - Estadão

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 17, a compra da empresa de reconhecimento facial FacioMetrics. O objetivo é usar a tecnologia da companhia para criar efeitos de fotos e vídeos, competindo diretamente com a ferramenta de mesma função do Snapchat.

"Estamos emocionados ao dar as boas-vindas à equipe da FacioMetrics, que ajudará a dar efeitos alegres a fotos e vídeos e a construir experiências de trocas mais atrativas no Facebook", escreveu um porta-voz da rede social em uma postagem no blog oficial da empresa. "A maneira como as pessoas compartilham e se comunicam está mudando", completou.

A empresa de Mark Zuckerberg não revelou os termos financeiros do acordo para a compra da FacioMetrics.

História. A FacioMetrics foi criada na Universidade Carnegie Mellon, na Pensilvânia, em 2015. Ela é especializada em usar inteligência artificial para analisar imagens faciais em aplicativos que operam em smartphones.

A tecnologia tem potencial para aplicativos variados, incluindo os que são concentrados em animação, reações de medição da audiência e realidades virtuais ou ampliadas, afirmou o fundador e CEO da FacioMetrics, Fernando De la Torre, em um comunicado.

O FacioMetrics permitirá ao Facebook ou Instagram uma concorrência aos "filtros animados" do serviço de mensagens Snapchat.