Foto: Robert Galbraith/Reuters No início do ano, Mark Zuckerberg, fundador da rede social mais famosa do mundo anunciou grandes alterações no algoritmo, programa que define o que aparecerá no feed de notícias dos usuários. Mas essa não foi a única alteração na rede social. Selecionamos para você algumas das principais mudanças feitas pelo Facebook no feed de notícias.

Foto: Dado Ruvic/Reuters O algoritmo do Facebook já privilegiou páginas de empresas. Uma mudança feita no algoritmo em 2013 fazia um ranking para que os usuários vissem postagens mais interessantes das páginas de empresas, ONGs ou personalidades que curtiu. A alteração incentivou companhias de todos os portes a entrarem na plataforma para se aproximarem de seus clientes.

Foto: Dado Ruvic/Reuters Não, você não leu errado. O Facebook já preferiu que os seus usuários lessem mais notícias em sua plataforma que os memes compartilhados por amigos. Com isso, a rede social queria priorizar conteúdos de qualidade que criassem engajamentos no site e incentivou empresas de mídia do mundo inteiro a divulgarem suas reportagens na plataforma.

Foto: Dado Ruvic/Reuters O Facebook já quis ter um engajamento semelhante ao Twitter. Para isso, mudou o tipo de conteúdo que aparecia no feed de notícias e o tempo que ele duraria entre as principais publicações. Assuntos mais falados no momento e a quantidade de curtidas no post eram os principais termômetros do algoritmo para manter as publicações no topo.

Foto: Toby Melville/Reuters A rede social mudou pela primeira vez o algoritmo para privilegiar postagens de amigos e familiares em 2015. A novidade foi justificada por um estudo feito pelo Facebook que privilegiava conteúdos produzidos por amigos com maior interação na plataforma. Quantos mais curtidas e comentários trocados, mais chances do usuário ler sobre o amigo.

Foto: Dado Ruvic/Reuters Com o boom das empresas na rede social, o Facebook mudou o algoritmo para tentar resolver o dilema da interação dos usuários. No feed apareciam muito mais informações de empresas - que gerava pouco engajamento - que as postagens de amigos e familiares que garantiam curtidas e comentários.

Foto: Dado Ruvic/Reuters O algoritmo foi alterado para impedir o compartilhamento de imagens íntimas sem autorização, conhecido como 'pornô de vingança'. A mudança também bloqueia automaticamente o compartilhamento de imagens classificadas nesse tipo de crime.

Foto: Ralph Orlowski/Reuters Maior mudança dos algoritmos até então, a empresa anunciou que reduzirá a aparição de notícias e publicações de empresas para evitar a propagação de notícias falsas. A alteração aconteceu em meio a pressões de órgãos de fiscalização que queriam regulamentar o algoritmo da rede social, acusado de propagar desinformação.