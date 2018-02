Jim Wilson/ The New York Times Anúncios eleitorais feitos no Facebook estão na mira de autoridades de Seattle (EUA)

As autoridades eleitorais de Seattle, nos Estados Unidos, exigem que o Facebook divulgue detalhes de quem pagou pelos anúncios eleitorais feitos na plataforma no ano passado. As autoridades alegam que a rede social está violando uma lei eleitoral municipal que exige a divulgação de anúncios políticos feitos pela internet.

A medida é uma tentativa de combater a influência política por meio de plataformas, como o Facebook, como aconteceu com os anúncios russos pagos durante as últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Wayne Barnett, diretor executivo da Comissão de Ética e Eleições de Seattle afirma que se a empresa não cumprir a ordem terá de pagar multas de até US$ 5 mil.

Em resposta, a rede social disse que em um comunicado que enviou dados à Comissão. “O Facebook é um forte defensor da transparência na publicidade política. Em resposta a um pedido da Comissão de Ética e Eleições de Seattle, fomos capazes de fornecer informações relevantes”, disse Will Castleberry, vice-presidente de políticas públicas estaduais e locais do Facebook.

Reflexão. Em comemoração ao 14º aniversário do Facebook, no último domingo, 4, o presidente e fundador da plataforma Mark Zuckerberg publicou uma reflexão em tom de mea culpa em seu perfil na rede social.

“Ao longo dos anos, cometi quase todos os erros que vocês podem imaginar. Eu cometi dúzias de erros técnicos e promoções ruins. Eu confiei nas pessoas erradas e coloquei pessoas com talento nos papéis errados. Eu perdi tendências importantes e lutei com os outros. Eu lancei produtos falhos atrás de produtos falhos”, disse Zuckerberg.

O executivo disse ainda que a data comemorativa servirá para refletir sobre o crescimento da empresa e o que precisam fazer para melhorar.

Essa não é a primeira vez que o Facebook publica pedidos de desculpas e promete melhorias na plataforma. Em janeiro, Samidh Chakrabarti, diretor de produto e responsável pelas políticas globais da empresa da rede social, disse que a empresa estava empenhada em desenvolver produtos que tornasse o Facebook melhor para a vida das pessoas e para a democracia dos países.

Os discursos se intensificaram após o Facebook divulgar que mudaria o algoritmo da rede social em uma tentativa de evitar a propagação de notícias falsas. As mudanças são uma resposta da empresa ao governo norte-americano que dava indícios de que pretendia regulamentar a rede social.