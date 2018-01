Facebook é multado em € 110 milhões por União Europeia - Link - Estadão

REUTERS/Stephen Lam/File Photo Facebook está usando desde a última quinta-feira, 3, inteligência artificial para traduzir textos

O Facebook foi multado em € 110 milhões pela Comissão Europeia por fornecer informações enganosas ligados à aquisição do WhatsApp há três anos. O órgão europeu espera que a decisão, anunciada nesta quinta-feira, 18, seja um duro aviso para outras empresas que enfrentam problemas semelhante, ao não fornecer informações detalhadas sobre aquisições de outras empresas.

Durante o escrutínio regulatório do acordo do WhatsApp, em 2014, o Facebook disse ao órgão da União Europeia que não tinha como saber seguramente qual era o número de usuários do aplicativo de mensagens instantâneas. Posteriormente, a Comissão considerou que era tecnicamente possível obter a informação naquele momento.

"A decisão de hoje envia um sinal claro às empresas de que devem cumprir todos os aspectos das regras de fusão da UE, incluindo a obrigação de fornecer informações corretas", afirma a comissária da UE responsável pela política de concorrência, Margrethe Vestager, por meio de comunicado.

Em comunicado, o Facebook afirma que os equívocos cometidos durante as negociações de compra do WhatsApp não foram intencionais. Além disso, a empresa garante que a própria Comissão Europeia havia confirmado que tais erros não resultaram em qualquer problema na revisão de fusão das duas companhias.

"Temos agido de boa fé desde nossas primeiras interações com a Comissão e temos procurado fornecer informações precisas", disse um porta-voz do Facebook ao site Business Insider. "Os erros que fizemos em nossos registros de 2014 não foram intencionais ."

Histórico. A decisão da Comissão surge após outra penalidade no valor de € 150 mil ao Facebook, emitida na última terça-feira por um órgão francês de fiscalização de dados. Neste caso, a empresa é acusada de não ter impedido que os dados dos usuários fossem acessados ​​por anunciantes.

Autoridades antitruste italianas também aplicaram multa de € 3 milhões no WhatsApp na última passada, pois a empresa supostamente obrigava os usuários a concordar em compartilhar dados pessoais com o Facebook.