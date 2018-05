Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook

O Facebook está fazendo pesquisas de mercado para avaliar se os usuários estariam dispostos a pagar uma assinatura para ter uma versão da rede social livre de anúncios, segundo informou fontes da agência de notícias Bloomberg.

A ideia de criar uma versão paga do Facebook não é uma novidade para a empresa. Pesquisas feitas em anos anteriores, no entanto, indicaram que a proposta não seria bem aceita pelos usuários que veriam o Facebook como uma empresa gananciosa e que pediria dinheiro por algo que sempre foi gratuito.

A avaliação voltou a ser discutida depois que a rede social se envolveu no escândalo de privacidade e uso de dados de pessoais de seus usuários. Na visão dos executivos do Facebook, a crise de confiança pública pode ter mudado o humor dos usuários.

O serviço de assinatura seria um caminho totalmente novo para a rede social principalmente porque publicidade é a principal fonte de renda do Facebook atualmente. No ano passado, por exemplo, praticamente todos os US$ 41 bilhões em receitas da empresa foram conquistadas vendendo anúncios segmentados que usam como base os dados dos usuários.

Porém, o uso de informações pessoais para segmentar publicidade é mal vista até mesmo dentro da empresa. Desde executivos têm enfrentado perguntas dos funcionários como se é ético o Facebook oferecer publicidade política.

De outro lado, o presidente da rede social, Mark Zuckerberg, e a diretora de operações, Sheryl Sandberg, tentam divulgar os benefícios da empresa ser apoiada por anúncios. Segundo eles, isso permite que a plataforma alcance um número maior de pessoas, em todos os níveis de renda.