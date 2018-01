Facebook expande anúncios para aplicativos e sites de terceiros - Link - Estadão

O Facebook disse na última sexta-feira, 27, que os anúncios de seus clientes agora serão visíveis em aplicativos de terceiros e sites para todos que já tenham visitado o seu site e não mais apenas para usuários logados em sua rede social.

Contudo, as pessoas podem decidir se querem ver anúncios em aplicativos e sites não oferecidos pelo Facebook, com base em suas preferências para anúncios, disse a companhia.

O Facebook, assim como outras fornecedoras de anúncios online, usa os chamados "cookies" para coletar dados sobre hábitos de navegação de usuários e exibir publicidade relevante.

A empresa, que tem mais de 1,6 bilhão de usuários, oferece serviços de publicidade online sob o seu negócio "Audience Network".

No primeiro trimestre, o Facebook gerou mais de 80% de sua receita com anúncios de US$ 5,2 bilhões com publicidade veiculada em dispositivos móveis.

A companhia tem lançado novos recursos para fortalecer a publicidade móvel e encorajar consumidores a experimentar com anúncios em vídeo.