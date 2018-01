Facebook iniciará testes de assinatura de notícias na rede social - Link - Estadão

Facebook Novo recurso do Facebook vai estimular usuários a pagar por notícias

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 19, que vai iniciar os testes de um novo recurso de assinatura de sites de notícias em parceria com um grupo de veículos de imprensa nos Estados Unidos e Europa. O piloto, que será iniciado nas próximas semanas, usará como base o Instant Articles, formato desenvolvido pela empresa norte-americana que permite carregar as notícias mais rápido quando acessadas dentro da rede social. Por enquanto, o recurso de assinatura só funcionará para usuários de dispositivos com sistema operacional Android.

Em uma postagem no blog oficial, a chefe de parcerias com veículos de imprensa, Campbell Brown, afirmou que os testes são resultado do trabalho realizado no âmbito do projeto Facebook para Jornalismo. "Ouvimos publishers de todo o mundo para entender suas necessidades e objetivos e estamos colaborando mais de perto no desenvolvimento de novos produtos", afirmou.

A nova ferramenta do Facebook vai oferecer uma variedade de modelos de assinatura e os veículos de imprensa terão controle sobre preço, ofertas, relacionamento com assinantes e terão 100% da receita sobre as assinaturas. Entre as empresas que participarão dos primeiros testes estão veículos como The Economist, Los Angeles Times, The Telegraph e The Washington Post, entre outros.

Segundo o Facebook, os testes acontecerão de duas formas: para uma parte dos usuários, haverá um limite de até dez reportagens para ler de graça na rede social e, a partir disso, será necessário fazer uma assinatura; no outro modelo, o veículo de imprensa vai controlar diretamente quais reportagens serão fechadas, apenas para assinantes.

Quando uma pessoa se deparar com um artigo bloqueado, ela será direcionada para assinar aquela publicação. Caso ela assine, a transação acontecerá fora do Facebook, no site do veículo de imprensa. Isso permitirá que os publishers possam processar o pagamento de forma independente e manter 100% da receita com a assinatura. Ao fazer a assinatura, o usuário terá acesso completo à publicação, seja por meio do site ou de aplicativos, além de poder ler todas as reportagens que forem publicadas no Facebook, via Instant Articles.

Além disso, para incentivar os usuários da rede social a assinar o conteúdo, os artigos do Instant Articles receberão um botão Assinar, em vez do tradicional Curtir, no topo da página. Todos os recursos serão aplicados em caráter de testes e, segundo a empresa, outros poderão ser desenvolvidos em conjunto com os veículos de imprensa no futuro. O Facebook também vai monitorar como os usuários estão usando as novas ferramentas e, em conjunto com os publishers, vai analisar as informações e decidir como aproveitá-las para melhorar os recursos.