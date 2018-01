Facebook introduz novas regras sobre anúncios e discurso de ódio - Link - Estadão

Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook

O Facebook disse nesta quarta-feira, 13, que introduzirá regras mais duras sobre quem pode ganhar dinheiro com anúncios em sua rede, respondendo às críticas frequentes de que é muito fácil ganhar dinheiro dentro da plataforma com notícias falsas e manchetes sensacionalistas.

Com efeito imediato, a maior rede social do mundo lançará novos padrões com uma orientação mais clara sobre quais páginas e publicações são elegíveis para ganhar dinheiro no Facebook e com qual conteúdo, disse a vice-presidente sênior de soluções de marketing globais, Carolyn Everson, em um post publicado em um blog.

A empresa pretende contratar 3 mil pessoas para monitorar discursos de ódio, dobrando sua equipe atual dedicada ao assunto.

Esses padrões se aplicam a apresentação de anúncios onde o contexto importa, escreveu Everson no post, que coincide com uma aparição da diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, nesta quarta-feira na dmexco, uma grande encontro de marketing digital em Colônia, na Alemanha."Levamos a sério nossa responsabilidade de manter a confiança das pessoas no nosso negócio", disse Sandberg. "Ter um ambiente seguro é algo crítico para nós".

A Alemanha é uma das principais críticas do Facebook sobre discurso de ódio e privacidade. O Parlamento alemão aprovou uma lei em junho que estabelece multas de até 50 milhões de euros (US$ 60 milhões) para as redes sociais que não removerem prontamente postagens de ódio.