Facebook Messenger atinge 1 bilhão de usuários - Link - Estadão

O Facebook anunciou nesta quarta-feira, 20, que o Messenger, seu serviço de mensagens, atingiu 1 bilhão de usuários por mês. Com este novo número, a companhia de Mark Zuckerberg passa a ter dois serviços de mensagens com 1 bilhão de usuários: além do Messenger, a empresa possui o WhatsApp, que atingiu a marca em fevereiro deste ano.

"Como parte desta jornada de 1 bilhão de usuários, nós nos concentramos na criação das melhores experiências possíveis para nossos usuários", disse o diretor do Facebook Messenger, David Marcus, por meio de comunicado. "Continuamos focados em ajudar pessoas a se conectarem com as pessoas e empresas que mais importam para elas. Estamos ansiosos em conectar o próximo bilhão."

O Messenger cresceu rapidamente em 2016, ganhando cerca de 100 milhões de usuários ativos mensalmente a cada trimestre. Assim, o serviço atingiu a marca de 800 milhões de usuários por mês em janeiro e, em abril, já passou para mais de 900 milhões. Com este crescimento, o Messenger também se tornou o segundo app mais popular na loja de aplicativos da Apple — atrás apenas do Facebook.

Além do número de usuários, o Facebook também aproveitou para divulgar alguns outros números do Messenger. São mais de 22 milhões de GIFs trocados por dia e mais de 17 bilhões de fotos enviadas por mês. Mais de 1 bilhão de mensagens são trocadas todo mês entre usuários e empresas.