Facebook Messenger ganha função para usuário compartilhar localização - Link - Estadão

Facebook/Divulgação Facebook divulga como será o serviço de localização no Messenger.

O Facebook habilitou globalmente nesta segunda-feira, 27, um recurso no Messenger que permite que o usuário compartilhe sua localização com seus amigos continuamente por até uma hora. A nova ferramenta vai permitir que a empresa dispute com os serviços semelhantes que a Apple e o Google oferecem.

A empresa justificou a nova função com base no fato de que os usuários do Messenger trocam muitas mensagens perguntando onde ou quão longe o outro usuário está deles, informou Stan Chudnovsky, diretor de produtos do Messenger, em entrevista.

A função de compartilhar sua localização é opcional, mas pode ser contínua. Assim, a partir de quando o usuário envia a informação sobre seu local para um amigo, este poderá acompanhar seu movimento por até 60 minutos.

Semelhantes. Na semana passada, o Google anunciou que está adicionando um recurso similar a este no Google Maps, numa tentativa de aumentar a importância do aplicativo dentro da própria companhia. A Apple também apresenta função parecida em seu aplicativo de mensagem.

Para Chudnovsky, a proximidade dos anúncios indica que “o Facebook está trabalhando nas coisas certas.” O diretor ainda acrescentou que o novo recurso está sendo testado no México desde outubro do ano passado, mas que a companhia estava fazendo ajustes para diminuir o impacto do serviço na bateria dos telefones.

Além disso, serviços do próprio Facebook, como o WhatsApp já permitem compartilhamento de localização há bastante tempo.