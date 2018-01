Facebook oferece US$ 10 mil para funcionário morar perto do trabalho - Link - Estadão

REUTERS

O Facebook está oferecendo aos funcionários que trabalham na sede da empresa, no Vale do Silício, pelo menos US$ 10 mil para que se mudem para mais perto do escritório. A iniciativa é um reflexo das mudanças que muitas empresas de tecnologia enfrentam na cada vez mais cara e congestionada região da baía de San Francisco.

Segundo funcionários atuais e ex-empregados do Facebook, o incentivo começou a ser oferecido nos últimos 12 meses. Para poder receber o incentivo, pago em uma única parcela, as pessoas que trabalham na empresa devem comprar ou alugar uma casa que fique a até 16 quilômetros da sede, em One Hacker Way, uma faixa deserta de estrada com vista para um pântano, a cerca de 48 quilômetros de San Francisco. Os funcionários que têm família, por sua vez, podem receber um pagamento único de até US$ 15 mil para arcar com os custos com a nova residência.

As ações podem ajudar a aliviar uma grande fonte de tensão em San Francisco: o fluxo de trabalhadores jovens e ricos do setor de tecnologia que viajam diariamente para o Vale do Silício em ônibus privados e geralmente substituem moradores de baixa renda da região.

Mas o Vale do Silício sofre sua própria crise de acesso à moradia e, se o programa do Facebook ganhar força, pode acelerar ainda mais a gentrificação de comunidades próximas à sua sede – especialmente, a vizinhança de baixa renda de East Palo Alto. “Uma série de famílias locais serão afetadas”, disse John Liotti, CEO do Able Works, um grupo de defesa da comunidade de East Palo Alto.

O Facebook diz que o programa não tem a ver com engenharia social. “Nossos benefícios no Facebook têm como objetivo apoiar nossos funcionários e as pessoas que importam para eles”, disse um porta-voz da empresa.

É claro que algumas pessoas podem ver na ação da empresa uma forma de encorajar as pessoas a passarem mais tempo no escritório, ao mesmo tempo que reduzem os custos com o luxuoso serviço de ônibus, cujos motoristas se sindicalizaram recentemente.

Para Mark Shim, engenheiro que já trabalhou na Addepar, morar do outro lado da empresa, sediada em Mountain View, rendeu a ele um bônus mensal de US$ 300. “Se você mora mais perto do trabalho, fica menos preocupado em sair na hora certa e, se estiver resolvendo um problema importante, gasta mais tempo até encerrar a questão”, diz.

Engarrafado. Os trabalhadores do setor de tecnologia dizem que a ida e volta ao trabalho no Vale do Silício está ficando pior. O que era uma viagem de uma hora para ir e outra para voltar até San Francisco anos atrás se estendeu para 90 minutos ou mais, com o crescimento do setor de tecnologia e a chegada de mais carros às ruas. Segundo o serviço de dados de trânsito Inrix, os motoristas de San Francisco gastam mais tempo em congestionamentos do que em qualquer outra cidade – com exceção de Washington DC e Los Angeles.

Ainda assim, uma quantidade enorme de jovens entusiastas da tecnologia estão dispostos a enfrentar tudo isso. “Eu não quero me mudar para um desses depressivos complexos para solteiros”, disse Nilesh Patel, um solteiro que trabalha no setor de tecnologia e viaja diariamente de San Francisco até uma grande empresa que fica a cerca de 64 quilômetros de distância. Dessa forma, ele pode cultivar sua rica vida social na cidade.

Mesmo para aqueles que podem considerar a hipótese de ter um estilo de vida suburbano, US$ 10 mil não significam muito numa cidade como Menlo Park, onde fica o campus principal do Facebook. Lá, o aluguel médio é de US$ 3.600 por mês, segundo dados da imobiliária on-line Trulia.

Além de chegar a uma nova região, os recém-chegados, chamados de “los Facebuqueros”, também contribuem para o aumento do número de despejos e dos valores dos aluguéis. Por isso, existe a hipótese de os incentivos para moradia saírem pela culatra.

Antigamente, quando a sede do Facebook ficava em Palo Alto, os proprietários locais reagiram ao incentivo dado pela empresa aumentando os aluguéis no local.

/REUTERS