REUTERS/Thomas White Facebook está sob investigação sobre abuso da posição dominante no mercado há 20 meses na Alemanha

O Facebook emitiu um pedido formal de desculpas nesta sexta-feira, 16, depois que alguns de seus usuários descobriram que a ferramenta de busca da rede social estava sugerindo vídeos de abuso sexual de crianças e pornografia infantil. Ao digitar "vídeos de" na caixa de busca nos Estados Unidos, a ferramenta autocompletava as buscas sugerindo, por exemplo, "vídeos de crianças fazendo sexo oral".

Os relatos sobre o problema começaram a surgir na quinta-feira à noite. O usuário do Twitter Jonah Bennett foi um dos primeiros a perceber as sugestões do recurso autocompletar da busca do Facebook. A rede social foi notificada por diversos usuários. Confira, abaixo, uma das imagens dos resultados de busca compartilhadas por usuários do Facebook no Twitter:

Em um comunicado enviado ao jornal britânico The Guardian, o Facebook afirmou que "tão cedo quanto tomamos ciência dessas previsões ofensivas, nós as removemos. As previsões da busca do Facebook representam o que as pessoas podem estar buscando no Facebook, mas não refletem necessariamente o conteúdo presente na plataforma".

Como o Facebook proíbe a exibição de conteúdo sexual e nudez explícita em suas plataformas, os resultados da busca não exibiam conteúdo explícito.

Não é a primeira vez, porém, que a rede social enfrenta problemas do tipo. No ano passado, a companhia foi criticada por ter permitido que os anunciantes direcionassem publicidades para usuários interessados em tópicos como "ódio aos judeus" e Hitler não fez nada errado".