Facebook recebe autorização para ter escritório na Indonésia - Link - Estadão

REUTERS/Regis Duvignau O Facebook está desenvolvendo novos dispositivos

O Facebook recebeu aprovação inicial para montar uma unidade na Indonésia, disse uma fonte sênior do governo do país, que abriga a quarta maior base de usuários da rede social.

A Indonésia vem pressionando empresas multinacionais de tecnologia a abrirem escritórios locais, argumentando que companhias como o Google, da Alphabet, estabelecem pequenos serviços auxiliares e pagam tributação mínima, enquanto declaram a maior parte das receitas auferidas no país em outros lugares.

De fato, o Google está há meses em uma disputa quanto às alegações do governo indonésio de que a gigante não teria efetuado pagamentos anuais suficientes. O resultado disso deve indicar como o governo pode pressionar outros, como Facebook e Twitter, em relação aos tributos.

O Facebook agora está em processo de montar uma unidade local no país, afirmou a fonte sênior do governo, que tem direto conhecimento do assunto, mas pediu para não ser identificado porque a informação não é pública.

A gigante de rede social atualmente opera na Indonésia em um escritório na região central de Jacarta. O Facebook tinha cerca de 69 milhões de usuários ativos por mês na Indonésia no primeiro trimestre de 2014, colocando o país no quarto lugar no ranking global, depois de Estados Unidos, Índia e Brasil, segundo dados da empresa.

O Facebook não respondeu a pedidos de entrevista, sequer forneceu um número de usuários atualizado na Indonésia.