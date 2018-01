Facebook recompensa garoto de 10 anos que encontrou falha no Instagram - Link - Estadão

Reuters Jani é a pessoa mais jovem a receber a recompensa do Facebook

O Facebook pagou um prêmio de US$ 10 mil para um garoto finlandês de 10 anos que encontrou uma falha no aplicativo de fotos Instagram.

Jani, cujo sobrenome não foi divulgado por questões de privacidade, é a pessoa mais jovem a receber a recompensa do Facebook para quem encontra erros ou vulnerabilidades em suas plataformas.

"Eu queria ver se o campo de comentários do Instagram poderia enfrentar códigos maliciosos. Descobri que não", disse Jani ao jornal finlandês Iltalehti.

O Facebook afirmou que o problema encontrado por Jani foi resolvido em fevereiro e que o prêmio foi pago em março.

Jani, que é muito jovem para ter uma conta própria no Facebook ou no Instagram, afirmou que aprendeu a programar assistindo a vídeos no YouTube e que tinha encontrado uma forma de apagar comentários de usuários de contas do serviço de fotos da rede social.

Ele afirmou que está pensando em trabalhar com segurança de dados, mas por agora seus planos incluem comprar uma bicicleta nova e uma bola de futebol com o prêmio.