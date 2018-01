Facebook registra crescimento de 77% em lucro trimestral - Link - Estadão

REUTERS/Stephen Lam/File Photo Facebook está usando desde a última quinta-feira, 3, inteligência artificial para traduzir textos

O Facebook informou nesta quarta-feira, 3, que registrou um aumento de 76,6% em seu lucro liquído trimestral, chegando a US$ 3,06 bilhões — em 2016, no mesmo período, a empresa registrou lucro de US$ 1,73 bilhão. Segundo a empresa, que já conta com 1,94 bilhão de usuários totais na plataforma, os ganhos foram alavancados pela forte crescimento em receita de publicidade em dispositivos móveis ao longo do último ano.

De acordo com a rede social, os ganhos com publicidade móvel representaram cerca de 85% da receita total de anúncios da empresa — que chegou a um faturamento de US$ 7,86 bilhões no primeiro trimestre de 2017. Analistar do setor, enquanto isso, esperavam que fosse registrado receita de US$ 7,68 bilhões.

De acordo com a empresa de pesquisas eMarketer, a rede social deverá gerar US$31,94 bilhões só com publicidade para mobile em 2017, aumentando 42,1% em relação ao ano ano anterior. Se esta previsão se consolidar, o Facebook vai ocupar 22,6% do mercado mundial de anúncios para dispositivos móveis. O Google é projetado como líder nesse cenário, com uma participação projetada de 35,1%, de acordo com o eMarketer.

Para analistas, o crescimento na receita de anúncios é natural, uma vez que o número de usuários da plataforma também registrou forte crescimento. Segundo dados divulgados pela empresa, a rede social já conta com 1,94 milhão de usuários mensais — 17% maior quando comparado com o mesmo período do ano anterior.