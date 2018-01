Facebook retira o dobro de postagens do ar a pedido da Justiça no Brasil - Link - Estadão

REUTERS

O número de portagens que o Facebook retirou do ar a pedido da Justiça brasileira aumentou 133%, de acordo com dados divulgados rede social. O número absoluto, porém, não é tão grande assim. Nos primeiros seis meses de 2014, a empresa retirou do ar três publicações do ar por ordem da Justiça. Nos primeiros meses de 2015, foram sete no total.

Todas as informações sobre os posts retirados do ar pela Justiça brasileira foram divulgadas em um relatório semestral elaborado pelo Facebook. Por meio dele, a companhia mostra dados da rede social em todos os países.

Ásia e Oriente Médio são os locais onde mais publicações são retiradas do ar a pedido da Justiça. Na Índia, mais de 15 mil publicações foram retiradas do Facebook. Outro país que se destacou foi a Turquia, com mais de 4 mil posts apagados.

De acordo com o Facebook, a quantidade de postagens retirados do ar em todo o mundo subiu 112% no período analisado, saltando de 9,7 mil a 20,5 mil. Com o número divulgado, o Brasil está levemente acima da média de crescimento.

Investigação. O Facebook também divulgou o número de contas verificadas por órgãos do governo em todo o mundo. Os Estados Unidos lideram neste quesito, com mais de 26 mil contas verificadas. A Índia fica em segundo lugar com um total de 6,2 mil requisições. O Brasil solicitou 1,9 mil informações de usuários.

Normalmente, as postagens são retiradas do ar após a Justiça local determinar que a postagem afeta negativamente alguma instituição ou pessoa. A rede social não informou a autoria dos pedidos.

O número de solicitações de verificações de dados apresentou um crescimento de 18%, saltando de 35 mil para 41,2 mil contas analisadas pelo governo.