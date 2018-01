Facebook testa função que tira posts de páginas do feed de notícias - Link - Estadão

Claudia Tozetto/Estadão Novo recurso do Facebook pode ser acessado no menu lateral da rede social, apenas nas versões do aplicativo da empresa para dispositivos móveis

O Facebook começou a testar nesta semana uma mudança que pode alterar dramaticamente a forma como os usuários se relacionam com as páginas na rede social. Desde o último sábado, 21, quem usa o Facebook no Sri Lanka, Bolívia, Eslováquia, Sérvia, Guatemala e Camboja começou a não ver mais posts feitos por páginas no feed de notícias principal, que ficou restrito a publicações de amigos ou patrocinadas.

Para encontrar os posts feitos por páginas, era preciso acessar o Feed de Exploração, funcionalidade que foi criada pela rede social para ajudar os usuários a descobrirem outros tipos de conteúdo no Facebook, indo além do que aparece na linha do tempo principal.

A novidade foi descoberta por um jornalista eslovaco, Filip Struhárik, que reportou que algumas páginas estavam "vendo quedas dramáticas em alcance orgânico" – alcance orgânico, no jargão do Facebook, é o número total de usuários que uma publicação consegue alcançar sem precisar pagar para chegar a mais pessoas. O assunto teve repercussão global, levando o Facebook a se pronunciar sobre o tema.

"As pessoas nos dizem que querem uma forma mais fácil de ver posts de amigos e família. Estamos testando ter um espaço dedicado para que as pessoas possam manter contato com seus amigos e familiares, e outro espaço separado, chamado Exploração, com posts de páginas", disse Adam Mosseri, diretor da área responsável pelo feed de notícias no Facebook.

"O objetivo desse teste é entender se as pessoas preferem ter espaços separados para conteúdo pessoal e público", explicou. "Vamos ouvir o que as pessoas dizem sobre a experiência para entender se é uma ideia que vale a pena seguir adiante."

No Brasil, o Feed de Exploração pode ser acessado no menu do Facebook nos smartphones– é o ícone dos "três risquinhos". No iOS, o ícone está no canto inferior direito; no Android, no canto superior direito. "Publicações mais relevantes para você, de todo o Facebook", diz a descrição do Feed de Exploração.

Com o novo recurso, o usuário pode encontrar reportagens, vídeos e fotos que estão em alta na rede social. Cada usuário terá uma ordem diferente e posts específicos no Feed de Exploração, uma vez que a linha do tempo é construída a partir de um algoritmo que já mede o tipo de conteúdo preferido daquele usuário, e também a de seus amigos.