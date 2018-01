Facebook testa reação especial para o Dia das Mães - Link - Estadão

Reprodução Botão especial de flor está sendo testado pelo Facebook no Dia das Mães

Flores são um dos presentes mais comuns dados no Dia das Mães. Talvez por isso, o Facebook possa tê-las escolhido como símbolo para uma nova reação especial para o segundo domingo de maio.

"Para celebrar o Dia das Mães, estamos testando a habilidade de deixar as pessoas em alguns mercados selecionados de deixar uma flor como reação", disse a empresa em um comunicado à imprensa norte-americana. Ainda não se sabe se o Brasil estará nesses mercados. Em inglês, o botão ganhou o nome de "Thankful" (agradecido, em uma tradução literal).

É a primeira vez que o Facebook testa uma reação nova e temporária às suas postagens, três meses depois de expandir o botão de curtir para seis diferentes emoções – Curti (o bom e velho like), Amei, Haha, Uau, Triste e Grr. Após o próximo domingo, não será possível deixar uma reação com a flor, avisa o Facebook, mas interações feitas através do botão poderão ser visualizadas nos posts em que elas foram usadas.

Caso os testes sejam bem-sucedidos, não é difícil imaginar que os botões temporários se tornem um padrão no Facebook, da mesma forma que acontece, por exemplo, com os doodles do Google – as divertidas formas que o motor de buscas redesenha seu logotipo costumeiramente para celebrar alguma data especial.

Divulgação Adesivos do Facebook Messenger neste Dia das Mães

Messenger. A empresa também divulgou que terá stickers especiais para o Dia das Mães no Facebook Messenger, seu aplicativo de mensagens instantãneas que tem mais de 900 milhões de usuários em todo o mundo. Os adesivos fazem parte de uma coleção chamada "Amor de Mãe" e serão distribuídos gratuitamente.

Outra novidade é que a mesma flor roxa testada nas reações especiais estará disponível como um botão dentro do Messenger. Basta tocar na flor para decorar as mensagens - texto, fotos, GIFs e muito mais -; a pessoa receberá a mensagem com flores coloridas. Tanto os adesivos como a flor roxa no Messenger estarão disponíveis no Brasil.