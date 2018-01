Facebook; Twitter e Google se unem contra pornografia infantil - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Três gigantes da tecnologia — Google, Facebook e Twitter — estão unidos por uma importante causa em comum: a luta contra a pornografia infantil na web. Em parceria com a Internet Watch Fundation (IWF) — instituição do Reino Unido que visa coibir crimes virtuais —, as empresas planejam remover imagens de abuso sexual e de pornografia infantil da internet.

A ideia das empresas é criar um controle colaborativo do que é exibido na web. Assim, a IWF vai compartilhar uma lista de dados que envolvem pornografia infantil na web. Do outro lado, as empresas em questão irão remover os conteúdos de seus serviços.

Mas nem tudo é perfeito. Segundo especialistas ouvidos pelo site The Independent, o método utilizado para se livrar das imagens não é completamente eficaz. Será utilizado as listas ou tabelas de hashes, que realiza pesquisas rápidas em vários pontos da web. Essa ferramenta, segundo especialistas, não entrará na deep web e em outros locais de difícil acesso na web.

Enquanto isso, a chefe-executiva da IWF, Susie Hargreaves, disse que a “lista de hash pode ser um divisor de águas ao intensificar realmente a luta contra as imagens de abuso sexual de crianças.”