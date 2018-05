Bruno Capelas/Estadão Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, fala durante a abertura da F8 2018.

O Facebook anunciou na manhã desta terça-feira, 1, que vai criar uma nova área em sua rede social voltada para namoro. Chamada de Paquera pela empresa, a nova plataforma permitirá aos usuários procurar por pessoas que estejam interessadas em relacionamentos. "É para relacionamentos duradouros, não para encontros bobos", brincou Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, ao anunciar a funcionalidade na conferência de abertura da F8, evento anual para desenvolvedores que a empresa realiza esta semana em San José, na Califórnia.

Segundo o Facebook, a nova função deve estar disponível na rede social nos próximos meses. "Vimos muitos casais que se conheceram pelo Facebook e percebemos que devíamos proporcinar isso de uma forma que fosse segura e que não aparecesse para quem não quisesse namorar nesse momento", disse Zuckerberg.

A área de Paquera só estará acessível para os usuários que optarem entrar nela. Ao fazer isso, será possível criar um perfil de namoro, com fotos, informações pessoais e interesses. Esse perfil não aparecerá no Feed de Notícias do usuário ou de seus amigos. Além disso, na área de Paquera, o usuário poderá encontrar eventos e grupos próximos de sua localização e interesses. "É nesse tipo de ambientes que as pessoas começam a se relacionar".

Caso o usuário escolha entrar num evento ou grupo, ele pode desbloquear seu perfil para os outros usuários interessados em Paquera que demonstraram interesse naquele evento específico. Caso algum deles lhe interesse, será possível começar uma conversa -- apenas com troca de mensagens de texto e sem integração alguma com o Facebook Messenger, por motivos de segurança.

*O repórter viajou a convite do Facebook