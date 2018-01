Facebook vai lançar rival para LinkedIn nos próximos meses - Link - Estadão

Reuters

O Facebook At Work, versão profissional da rede social mais popular do mundo, será lançado nos próximos meses, após meses em testes, de acordo como diretor global de parcerias do Facebook, Julien Codorniou. O novo serviço, que vai permitir a colaboração entre profissionais, é quase idêntico à rede social, com recursos como feed de notícias, botão curtir e ferramenta de bate-papo. “Você não pode jogar Candy Crush no Facebook at Work”, diz o executivo.

“Eu poderia dizer que 95% do que nós desenvolvemos para o Facebook também é adotado pelo Facebook at Work”, disse o executivo do Facebook. Os perfis dos usuários na rede social profissional, porém, serão diferentes dos existentes atualmente no Facebook. A empresa também está desenvolvendo produtos exclusivos para o Facebook At Work, como novos recursos de segurança.

Os testes do serviço começaram em janeiro e, por enquanto, o serviço é gratuito e pode ser acessado somente por usuários que receberam o convite. Segundo a rede social, a empresa deve cobrar alguns dólares por usuário no futuro, para que eles tenham acesso a recursos diferenciados, como métricas de acesso ao perfil e suporte personalizado.

Com o lançamento, o Facebook vai disputar mercado diretamente com a rede social LinkedIn. Segundo a consultoria de mercado IDC, o mercado global de serviços de carreira online está avaliado em US$ 6 bilhões ao ano. Mais de 300 empresas já estão testando o Facebook At Work em todo mundo, entre elas a fabricante de cervejas Heineken.

