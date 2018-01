Faturamento da indústria eletroeletrônica deve cair 10% em 2015 - Link - Estadão

REUTERS

O faturamento da indústria eletroeletrônica deve atingir R$ 148,3 bilhões em 2015, uma queda real de 10% em relação ao ano anterior, quando o faturamento foi de R$ 153,8 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 10, pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Em termos nominais, o resultado, que é uma projeção para este ano, já que ainda não foi encerrado, representa uma retração de 4%.

A Abinee leva em conta os setores de Automação Industrial; Componentes; Equipamentos Industriais; Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; Informática; Material de Instalação, Infraestrutura de telecomunicações; Celulares e Utilidades Domésticas. Destes, Informática e Material de Instalação foram os que representaram as maiores quedas, com 19% e 17%, respectivamente.

O volume de produção do setor apresentou queda de 20% em 2015 na comparação com o ano anterior. Os investimentos dos fabricantes caíram 10%, passando de R$ 3,8 bilhões em 2014 para R$ 3,5 bilhões em 2015.

De acordo com a Abinee, o setor encerrará o ano de 2015 com 256 mil empregados, o que representa o fechamento de quase 38 mil postos de trabalho em relação a 2014. “O nível de emprego volta ao patamar de setembro de 2009, quando estavam empregados 255 mil pessoas”, diz o presidente-executivo da entidade, Humberto Barbato.

As exportações de eletroeletrônicos devem apresentar queda de 11%, passando de US$ 6,6 bilhões em 2014 para US$ 5,8 bilhões em 2015. As importações devem ter recuo de 19%, passando de US$ 41,2 bilhões para US$ 33,2 bilhões.

Futuro. A indústria eletroeletrônica brasileira estima que o faturamento do setor chegue a R$ 148,8 bilhões em 2016, o que representa uma queda real de 6% em relação ao faturamento deste ano. O número de empregados deve cair novamente, para 252 mil postos de trabalho.

Os investimentos de empresas do setor devem somar R$ 3,5 bilhões, no mesmo patamar de 2015. As exportações deverão subir 2% em valores nominais. As importações, por sua vez, devem cair 3%. Todas as projeções levam em conta uma estimativa de queda de 2,5% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2016.

Sem confiança. A crise econômica a falta de confiança do brasileiro foram as causas da diminuição no faturamento do setor, segundo Barbato. “O brasileiro perdeu a confiança. Agora, recuperar mercado é uma coisa difícil e que leva tempo. Não vai ser fácil”, disse o presidente-executivo da entidade.

As projeções, segundo Barbato, são ruins, pois a economia brasileira não deve se recuperar totalmente até 2016. Outros fatores, como a reoneração de smartphones e computadores, também terão impacto no preço final dos produtos, o que pode prejudicar ainda mais o setor. “Em 2016, 18% das vendas seriam prejudicadas pela oneração”, comenta Barbato.