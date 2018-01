Fiat oferecerá recompensa a hacker que ajudar a encontrar falhas de segurança - Link - Estadão

A Fiat Chrysler Automobiles vai oferecer recompensas de até US$ 1,5 mil para hackers que falarem para a montadora sobre falhas de segurança de dados em seus veículos, disse a empresa.

O movimento da Fiat acontece um ano após pesquisadores independentes de segurança eletrônica usaram uma conexão sem fio para desligar o motor de um Jeep Cherokee. A ocorrência, publicada na revista Wired, alarmou fabricantes de automóveis e reguladores, e levou a Fiat a fazer um recall de 1,4 milhão de veículos para evitar o uso de uma conexão sem fio para controlar o veículo.

Representantes da Fiat disseram que a Bugcrowd, empresa que administra programas similares para uma série de fabricantes, vai administrar o seu programa "de recompensas de bugs".

Presidente-executivo da Bugcrowd, Casey Ellis disse em uma coletiva de imprensa que a sua empresa tem 32 mil pesquisadores que trabalham por meio do seu serviço. Ele ainda completou que a Bugcrowd avalia os pesquisadores com base na qualidade do trabalho.

Titus Melnyk, gerente sênior de arquitetura de segurança na Fiat, disse que a montadora poderia compartilhar informação gerada pelo programa Bugcrowd com outros fabricantes de automóveis.