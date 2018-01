Ford faz parceria com Domino's para entrega de pizza com carro autônomo - Link - Estadão

Ford Carro da Ford vai entregar pizzas em Michigan

A montadora norte-americana Ford e a rede de fast food Domino’s vão iniciar em setembro uma série de testes de entregas de pizzas feitas por veículos autônomos. Segundo comunicado publicado pelas duas empresas nesta terça-feira, 29, os testes serão realizados em Michigan, nos Estados Unidos.

Não será o primeiro experimento com tecnologia avançada para entrega de pizzas. A australiana Domino’s Pizza Enterprises, maior franquia independente da companhia, testou a entrega para clientes na Nova Zelândia via drones e robôs autônomos.

Em uma publicação em blog na semana passada, o diretor de veículos autônomos e elétricos da Ford, Sherif Marakby, sinalizou as ambições mais amplas da montadora, dizendo que a empresa planeja cooperar com “múltiplos parceiros” no uso de veículos autônomos “desenvolvidos para melhorar o movimento de bens e pessoas”.

Executivos da Ford disseram anteriormente que a companhia espera lançar um veículo autônomo para frotas comerciais em 2021.

A Domino’s e a Ford entregarão pizzas a clientes selecionados aleatoriamente na área de Ann Arbor com o carro híbrido Ford Fusion, equipado com tecnologia autônoma. Inicialmente, os veículos de entrega serão pilotados por motoristas humanos.

Os clientes poderão rastrear o processo de entrega via GPS e receberão mensagens de texto sobre como retirar suas pizzas assim que o veículo de entrega chegar.

Um número de startups de serviços de entrega, muitas financiadas por grupos de venture capital, têm experimentado entrega sob demanda de diferentes produtos, incluindo mantimentos, alimentos preparados e bebidas. Companhias maiores, incluindo Uber e Amazon, também o fazem.