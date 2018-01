Ford planeja frota de carros autônomos para compartilhamento em 2021 - Link - Estadão

Estadão Ford

A Ford disse nesta terça-feira, 16, que planeja criar uma frota de veículos para compartilhamento entre pessoas em 2021. Segundo a empresa, os carros serão autônomos e totalmente automatizados. O projeto faz parte do esforço da empresa para criar carros sem motorista, bem como um sistema para o compartilhamento de automóveis – duas áreas em que rivais como GM e Audi já têm avançado.

Para acelerar o desenvolvimento de carros autônomos, o presidente executivo da Ford, Mark Fields, disse que a empresa está investindo em startups do Vale do Silício, triplicando os fundos destinados para o setor. Além disso, a empresa deve dobrar o tamanho de seu time de pesquisa e desenvolvimento em Palo Alto – uma das principais cidades do Vale do Silício.

"Não estamos numa corrida para sermos os primeiros", disse Fields, acrescentando ainda que ele não estava preocupado com a alta aposta feita pela rival General Motors – a empresa, dona de marcas como Chevrolet e Corvette investiu US$ 500 milhões no Lyft, app de transportes que rivaliza com o Uber nos Estados Unidos.

"Todas as opções estão na mesa", afirmou o executivo da Ford, ao ser questionado se pretende fazer parcerias com o Uber, Lyft ou qualquer outro app de transportes. Ele disse ainda que a Ford pode não fazer parcerias, mas sim lançar seu próprio serviço.

Segundo o diretor técnico da Ford, a empresa provavelmente não deve oferecer um carro autônomo para o consumidor final até 2025, pelo menos. Segundo ele, lançar um serviço de compartilhamento de carros antes de vender esse tipo de automóvel para os usuários "comuns" é um jeito de realizar mais testes, bem como de fazer o produto ganhar escala, sendo mais acessível para o mercado de massas.

A Ford compartilha com o Google uma filosofia interessante a respeito dos carros autônomos: as duas empresas não pretendem desenvolver sistemas para os carros sem motorista que peçam que seus usuários dirijam em momentos necessários.

Velodyne. O principal investimento da empresa em startups no Vale do Silício foi realizado também na terça-feira: em conjunto com o Baidu -- a maior empresa de internet da China --, a empresa investiu US$ 150 milhões na Velodyne, companhia que fabrica sensores baseados em raios laser, funcionando como partes cerebrais dos carros autônomos. Antes disso, no início do ano, a Ford investiu na Civil Maps, outra startup, dedicada a mapeamento de ruas e estradas para veículos autônomos.

A expectativa da empresa é de iniciar os testes com seu primeiro modelo autônomo, o Fusion Hybrid, ainda este ano: 30 protótipos devem chegar às ruas dos EUA até o fim de 2016. No ano que vem, serão mais 90.