Ford vai lançar 40 veículos elétricos até 2022 - Link - Estadão

Mike Blacke/Reuters Ford está investindo em aplicações para carros autônomos

A Ford anunciou que aumentará seus investimentos em veículos elétricos e desembolsará US$ 11 bilhões até 2022. O valor será investido em 40 modelos de veículos híbridos ou totalmente elétricos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 15, pelo presidente do conselho da montadora, Bill Ford.

Com o anúncio, a Ford reavalia os investimentos anunciados para a fabricação desse tipo de veículo. Anteriormente, a empresa tinha dito que planejava investir US$ 4,5 bilhões até 2020 para a construção de veículos elétricos.

Dos 40 modelos a serem lançados nos próximos quatro anos, a empresa disse que 16 serão totalmente elétricos. Os outros veículos serão híbridos.

A estratégia tem ganhado força dentro da empresa. O presidente-executivo da Ford, Jim Hackett, disse em outubro que a montadora reduziria em US$ 14 bilhões os gastos dos próximos cinco anos e transferirá os investimentos dos modelos sedãs e motores de combustão interna para caminhões e carros elétricos e híbridos.

As despesas da Ford em engenharia, pesquisa e desenvolvimento em 2016, o último ano completo divulgado, foram de US$ 7,3 bilhões de, ante US$ 6,7 bilhões em 2015.