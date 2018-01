Foursquare aproxima-se de nova rodada de investimento - Link - Estadão

New York Times

O Foursquare, que produz aplicativos que permitem que os usuários encontrem restaurantes e lojas e deem “check” neles, está discutindo uma nova rodada de financiamento. A empresa estaria avaliada em US$ 250 milhões, menos da metade de seu valor há dois anos, de acordo com o site de notícias de tecnologia Re/code.

O site também disse que a companhia conversou com potenciais compradores. A expectativa é de que a rodada de financiamento levante entre US$ 20 milhões e US$ 40 milhões e incluirá um novo investidor, que não foi citado.

A empresa já levantou US$ 35 milhões em uma rodada de financiamento em 2013. O Wall Street Journal noticiou àquela altura que a rodada avaliou a companhia em US$ 650 milhões, citando pessoas familiarizadas com a transação.

O Foursquare tem sido objeto de especulações sobre possíveis aquisições, com o Yahoo sendo citado como potencial comprador.

/REUTERS