Foxconn oferece US$ 5;3 bilhões para ter o controle da Sharp - Link - Estadão

A companhia taiwanesa Foxconn, responsável por montar a maior parte dos iPhones vendidos em todo o mundo, fez uma oferta de US$ 5,3 bilhões para assumir o controle da Sharp, tradicional empresa japonesa de eletrônicos. As informações são do jornal norte-americano Wall Street Journal, citando fontes familiares com o assunto. Representantes das duas empresas negaram-se a comentar o ocorrido.

Apesar dos problemas da Sharp, que tem sido costumeiramente socorrida por bancos japoneses e registrou prejuízo líquido de US$ 1,89 bilhão no último ano fiscal, encerrado em março de 2015, a negociação interessa à Foxconn pelo know-how da japonesa ao fabricar telas para smartphones. Além disso, a marca da Sharp poderia ser utilizada pela Foxconn para vender seus próprios produtos para o usuário final.

A Sharp deve revisar nos próximos dias uma oferta do Innovation Network of Japan, um fundo de investimentos financiado pelo governo japonês. Segundo fontes do WSJ, a oferta do Innovation Network tinha sido de menos da metade do valor oferecido pela Foxconn: US$ 2,6 bilhões. No entanto, o governo nipônico já manifestou preocupação da Sharp ficar sob controle de uma empresa estrangeira, especialmente no que diz respeito à tecnologia de telas de display desenvolvida pela Sharp.

“A tecnologia japonesa está liderando o resto do mundo e nós gostaríamos de torná-la ainda mais competitiva”, disse o ministro da indústria japonês Motoo Hayashi, nessa semana.

De acordo com as fontes do WSJ, a oferta polpuda da Foxconn pela Sharp inclui valores que deveriam ser usados pela empresa japonesa para liquidar suas dívidas – segundo a Standard & Poor’s, a empresa tem de pagar US$ 4,35 bilhões em empréstimos até março.

Além disso, a intenção da Foxconn é de manter a direção da Sharp em seus cargos, como forma de garantir ao governo japonês que a empresa estaria em boas mãos. Segundo as fontes, a Sharp deve anunciar qual proposta vai aceitar até 4 de fevereiro, quando a empresa deve anunciar seu balanço referente ao quarto trimestre de 2015.

Maus lençóis.

Responsável por produtos como TVs, painéis solares e telas para os iPhones da Apple, a Sharp pediu socorro aos dois principais bancos do Japão em maio de 2015 pela segunda vez em três anos. No ano fiscal encerrado em março de 2015, a Sharp teve prejuízo líquido de US$ 1,89 bilhão.

De lá para cá, a situação piorou para empresa: com a queda na demanda por smartphones, a empresa declarou perdas operacionais de US$ 210 milhões nos resultados financeiros para o primeiro semestre fiscal de 2015.