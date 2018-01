Foxconn pode assumir controle da Sharp até o final de fevereiro - Link - Estadão

AFP

Terry Gou, presidente executivo da Foxconn, conversa com jornalistas após reunião com Sharp Terry Gou, presidente executivo da Foxconn, conversa com jornalistas após reunião com Sharp

A Foxconn, fabricante taiwanesa responsável por montar a maior parte dos iPhones vendidos em todo o mundo, anunciou nesta sexta-feira, 5, que chegou a um acordo com a Sharp que pode permitir a aquisição da fabricante japonesa. De acordo com o presidente executivo da Foxconn, Terry Gou, as duas empresas já chegaram a um consenso na maioria dos pontos do acordo e a Sharp deve anunciar sua decisão final até 29 de fevereiro.

Leia também:

Foxconn oferece US$ 5,3 bilhões para assumir controle da Sharp

Foxconn aumenta oferta para comprar Sharp

A Foxconn, que é conhecida formalmente por Hon Hai Precision Industry, terá preferência na negociação com a Sharp. Segundo Gou, a maior parte dos problemas a serem resolvidos ao longo do mês estão relacionados a questões legais e regulatórias. “Nós temos um consenso. O resto é apenas processo. Eu não vejo problemas para completar este processo”, disse Gou ao sair de uma reunião com executivos da Sharp.

Em 21 de janeiro, a Foxconn propôs pagar US$ 5,9 bilhões para ter o controle da Sharp. Isso transforma o acordo no maior negócio da história da Foxconn e a maior aquisição de uma empresa japonesa do setor de tecnologia por uma companhia estrangeira. As duas empresas não confirmam o valor da proposta pela transação.

A reunião entre executivos da Foxconn e da Sharp acontece apenas um dia após o conselho de administração da companhia japonesa decidir dar preferência para a oferta da taiwanesa. Anteriormente, a empresa também considerava uma proposta feita pelo Innovation Network, um fundo de investimentos japonês que tem participação do governo japonês.

As ações da Sharp eram vendidas com preço 10% maior nesta sexta-feira, após a notícia de que Gou estava reunido com executivos da Sharp . Com a valorização dos últimos dias, o valor de mercado da Sharp aumentou para US$ 2,45 bilhões.

Riscos. A proposta da Foxconn para comprar a Sharp é vista com cautela por investidores. Ao mesmo tempo em que ela pode ser benéfica para companhia taiwanesa, que poderia usar a marca conhecida para se lançar no mercado com smartphones e tablets próprios, a situação financeira da Sharp pode trazer riscos à companhia.

Se o acordo for confirmado, a Foxconn também terá acesso a tecnologia de ponta na área de telas, o que poderia ajudá-la a explorar este mercado em ascenção. Grandes fabricantes de dispositivos móveis, como Apple, buscam novas tecnologias de tela para melhorar a experiência dos usuários com seus dispositivos móveis, entre elas telas flexíveis.

Apesar disso, segundo investidores, as vendas globais de smartphones começam a desacelerar e a Sharp sofre concorrência de fabricantes de telas chinesas e sul-coreanas. “O cenário macro não é tão bom. Gou é calculista, mas ainda assim é um grande risco”, disse o chefe de pesquisa regional da Yuanta Research, Vincent Chen.

/REUTERS