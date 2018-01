Foxconn quer vender 60 mil robôs em 2016 - Link - Estadão

A taiuanesa Foxconn, fabricante dos iPhones e iPads da Apple, venderá este ano cerca de 60 mil robôs humanoides Pepper. As informações foram antecipadas pelo jornal econômico de Taiwan Gongshang Shibao, nesta quinta-feira,1.

Os robôs Pepper foram desenvolvidos pela japonesa SoftBank Robotics Holdings, controlada por Foxconn e Alibaba — cada um detém 20% das ações.

A Foxconn produz os robôs em sua fábrica em Shandong, no leste da China, e o valor total da venda dos 60 mil robôs que a companhia espera produzir este ano será de aproximadamente US$ 500 milhões, segundo fontes industriais citadas pelo Gongshang Shibao.

A empresa taiuanesa promove a robotização de uma parte importante de sua produção. Do ponto de vista da produção, a empresa está interessada em robôs para uso doméstico e lúdico, como os modelos Pepper e Ibotn.

Lançado no Japão em 2015, o Pepper teve todas as suas unidades vendidias em apenas um minuto. O destaque dele é seu motor emocional, que lhe permite estudar os gestos e o rosto da pessoa com quem interage, além de estar conectado à nuvem.

Pepper tem o aspecto de um robô humanoide típico, com movimento sobre três rodas onidirecionais, peso de aproximadamente 28 kg e altura de 1,2 metro.