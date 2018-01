França abre investigação depois de suicídio transmitido pelo Periscope - Link - Estadão

Reuters Plataforma de vídeos ao vivo do Twitter agora terá anúncios

Promotores franceses lançaram uma investigação após uma jovem aparentemente ter filmado seu suicídio pelo aplicativo de vídeo Periscope, que permite aos usuários transmitir imagens ao vivo.

O gabinete da promotoria em Evry, no sul de Paris, afirmou que abriu a investigação após a adolescente se atirar contra os trilhos em uma estação ferroviária e morrer, na terça-feira, 10.

"Assim que os resultados do exame do celular da vítima e os dados do Periscope forem conhecidos, os investigadores buscarão estabelecer os motivos por trás do ato dela e, se isso não der certo, ampliar a investigação", disse o gabinete da promotoria.

A promotoria afirmou que a adolescente, nascida em 1997, parece também ter enviado um texto para pessoas próximas a ela antes de morrer para informar suas intenções.

Em extratos da transmissão no YouTube, a adolescente, que parece ter mais de mil seguidores no Periscope, diz: "O vídeo que farei agora... não é para criar sensação, mas para fazer as pessoas reagirem, abrirem a mente, e nada mais."

O conjunto de extratos de 15 minutos, que mostra mensagens contínuas de seguidores, começa com a mulher caminhando para a câmera, depois direcionada para cima, para carros de trem.

O Twitter, que lançou o Periscope em 2015, afirmou que não comenta sobre casos individuais, mas em mensagem encaminhada por email disse que "o conteúdo não está mais na plataforma."

Mais cedo neste ano, a mídia reportou o caso de um rapaz de 21 anos que parece ter filmado sua própria morte com o Periscope durante disparos de armas em um clube de strip tease.