GM compra startup que desenvolve sensores para carros autônomos - Link - Estadão

REUTERS/Rebecca Cook Com a compra da Strobe, a GM espera acelerar o seu desenvolvimento de carros autônomos.

A General Motors anunciou nesta segunda-feira, 9, que adquiriu a startup Strobe, empresa especializada em tecnologias de imagens laser usadas no desenvolvimento de carros autônomos. Os termos da compra não foram revelados, mas a montadora indicou que vai realocar a empresa de inovação dentro de seu setor de Cruise Automation, que é dedicado a pesquisa sobre carros sem motoristas.

Com o negócio, a GM, que é a maior montadora norte-americana, ganha onze funcionários da Strobe com grande experiência no desenvolvimento de sensores chamados de “lidar”, que criam imagens em alta definição do espaço em que os veículos autônomos estão trafegando. Assim, a companhia espera conseguir acelerar seu processo de construção e teste de carros elétricos com capacidade de se dirigirem sozinhos.

Sob a direção da presidente executiva Mary T. Barra, a montadora rapidamente expandiu sua frota de Chevrolet Bolt elétricos com funções autônomas. Os primeiros avanços aconteceram no ano passado, quando a GM comprou a empresa de software Cruise Automation, que hoje coordena a divisão deste tipo de veículos dentro da companhia.

O Presidente Executivo da Cruise Automation, Kyle Vogt, disse que o negócio com a Strobe vai ajudar os veículos da GM a visualizarem melhor as condições de direção nas vias, o que vai ajudar a companhia a avançar em seus esforços de desenvolver a tecnologia de carros sem motorista.

Vogt também comentou que a Strobe conseguiu criar um sensor “lidar” de chip único que consegue medir o tamanho, distância e velocidade de um objeto. “A tecnologia do ‘lidar’ é o que impede a produção de veículos autônomos em larga escala hoje, pois os que existem no mercado são muito caros para um produto comercial”, disse o executivo em uma teleconferência após o anúncio da aquisição.

A fundadora da startup, Julie Schoenfeld, por sua vez, disse acreditar que as patentes de sua empresa vão ter um papel fundamental no processo de trazer os carros sem motorista da GM para o mercado antes do esperado.