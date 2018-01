Google anuncia cabo submarino entre Chile e EUA para 2019 - Link - Estadão

O gigante das buscas Google anunciou ontem que vai construir seu primeiro cabo submarino privado para conectar, via internet, as cidades de Valparaíso, no Chile, e Los Angeles, nos Estados Unidos. O projeto, que está previsto para ficar pronto em 2019, reduz a dependência da companhia norte-americana da infraestrutura oferecida por operadoras de telecomunicações da América Latina.

Os cabos submarinos formam a espinha dorsal da internet global e são responsáveis por carregar mais de 90% do tráfego de dados no mundo. Na prática, quando uma pessoa acessa um site, o computador manda a solicitação pela rede, com o endereço do servidor de destino. Se ele está fora do País, são os cabos submarinos os responsáveis por levar a solicitação até lá e, depois, retornar com o resultado. Eles são críticos para o Google, já que a empresa oferece serviços de computação em nuvem para empresas e, muitas vezes, os dados de seus clientes ficam em servidores no exterior, mas são acessados constantemente.

“Uma infraestrutura mais robusta de telecomunicações nos permite manter os serviços de nuvem disponíveis o maior tempo possível”, diz o gerente de parcerias para infraestrutura de internet do Google na América Latina, Cristian Ramos. “Além disso, conseguimos reduzir custos.”

Em comunicado divulgado ontem, o Google informou que já investiu US$ 30 bilhões para expandir sua infraestrutura de rede pelo mundo nos últimos três anos. A maior parte da quantia foi investida em oito cabos submarinos, construídos em parceria com outras empresas do setor.