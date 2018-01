Google Assistant estará disponível para versões antigas do Android - Link - Estadão

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Google vai liberar Google Assistant para versões antigas do Android.

O Google anunciou nesta quinta-feira, 14, que vai oferecer suporte ao Google Assistant para dispositivos que rodam versões antigas do Android. A partir de agora, smartphones com Android 5.0 Lollipop e tablets com Android 7.0 Nougat e 6.0 Marshmallow poderão usar o assistente de voz do Google.

A versão 5.0 Lollipop do Android foi lançada em 2014 pela companhia. Hoje, os dispositivos Pixel do Google, por exemplo, já usam a versão Android 8.1. No entanto, de acordo com a companhia, mais de 26% dos dispositivos atuais usam alguma versão do sistema operacional Lollipop, enquanto um pouco mais de 30% dos aparelhos ainda usa a versão 6.0 Marshmallow.

Para que esses dispositivos antigos possam usar o Google Assistant, basta fazer uma atualização do Google Play e baixar o aplicativo do assistente de voz. A empresa afirma que em breve os usuários começarão a receber notificações da atualização, que estará disponível para usuários de smartphone no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Austrália, Canadá, Cingapura, México, Espanha, Itália, Japão, Alemanha e Coreia do Sul.

Para os usuários de tablet com versões Marshmallow e Nougat, a atualização vai chegar ao longo da semana, mas somente para os usuários dos Estados Unidos que possuam dispositivos configurados em inglês