Google cobrará comissão por assinatura de jornais - Link - Estadão

Tiago Queiroz/Estadão Richard Gingras, diretor do Google News: ‘a busca só é útil para o usuário se ele acha bom conteúdo’

O Google pretende cobrar uma comissão de veículos de mídia pelas assinaturas que ajudar as empresas jornalísticas a conquistar. A declaração foi dada por Richard Gingras, diretor do Google News, ao jornal inglês Financial Times, em entrevista publicada nesta segunda-feira, 23. “Queremos construir um ecossistema saudável pelo qual nos beneficiaremos tanto como sociedade como no nosso negócio”, disse Gingras.

A declaração surge na esteira do anúncio feito de que o Google pretende ajudar jornais e revistas a conquistar novos assinantes, feita no início do mês, e contraria o que Gingras dissera anteriormente. Em entrevista ao Estado no início de outubro, ele negou que o Google cobraria pelo serviço. “Este não é um novo negócio para nós”, declarou, à época.

Segundo Gingras, ainda não há uma previsão de quanto a empresa pretende cobrar pelas novas assinaturas. “Estamos trabalhando nisso, não somos especialistas no modelo de assinaturas. Mas as receitas serão bem generosas (para as empresas jornalísticas)”, disse o executivo ao Financial Times.

Conhecimento. Para ele, a experiência do Google em lidar com consumidores, bem como a análise de dados e a inteligência artificial, pode ajudar as empresas jornalísticas. “Há jornais em que é preciso dar mais de 20 cliques para fechar uma assinatura”, disse Gingras ao Estado. O executivo crê que, com ajuda do Google, seja possível assinar um jornal com apenas um clique, usando informações já pré-cadastradas.

Outro plano do Google é em relação ao engajamento dos grupos de mídia com seus assinantes atuais. “Queremos fazer o assinante aproveitar melhor o conteúdo pelo qual já paga”, disse. Um exemplo, de acordo com Gingras, é o seguinte: quando o assinante de determinada publicação fizer uma pesquisa sobre um determinado assunto no Google, o buscador poderá ter uma área específica, nos resultados, mostrando notícias sobre o tema.