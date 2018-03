AP/Richard Drew Turístico. Tradicional mercado continuará funcionando

O gigante das buscas Google anunciou ontem que comprou o Chelsea Market, um famoso mercado em Nova York, nos Estados Unidos, conhecido por restaurantes, lojas de roupas de luxo, acessórios e produtos naturais. O local servirá como uma segunda sede do Google na cidade e custou cerca de US$ 2,4 bilhões aos cofres da empresa.

O espaço fica em uma região nobre de Nova York, onde a empresa já tem um escritório do outro lado da rua. Com a compra, o Google ganha mais 111 mil metros quadrados, o equivalente a um quarteirão. Parte dessa área já está sendo ocupada pelos funcionários do buscador, que alugava uma pequena parte do prédio.

A expectativa é que o Google ocupe quase a totalidade dos andares nos próximos meses. Isso porque a empresa pretende ter, pelo menos, 7 mil funcionários somente em Nova York.

O único lugar que deve ser preservado é o térreo, onde continuará funcionando o mercado. O anúncio tranquilizou a vizinhança, que ensaiava protestos contra o acordo.

A Jamestown, empresa de investimentos imobiliários sediada em Atlanta e antiga dona do prédio, disse em um comunicado que ela e o Google concordaram em “trabalhar juntos para assegurar uma transição suave com pouco ou nenhum impacto para a comunidade e inquilinos do prédio”.

O Estado de Nova York tem atraído a atenção de várias empresas de tecnologia nos últimos anos, como Amazon, Facebook e Spotify.