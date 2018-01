Google compra estúdio de realidade virtual - Link - Estadão

Owlchemy Labs Game Job Simulator é da Owlchemy Labs

Assim como a maioria das companhias de tecnologia em todo o mundo, o Google indicou nesta quinta-feira, 11, que está investindo ainda mais no setor de realidade virtual. A companhia anunciou que adquiriu a Owlchemy Labs, um dos principais estúdios de games que usam a tecnologia e que passará a integrar a Daydream, divisão de realidade virtual do Google.

Segundo o site de tecnologia Business Insider, a Owlchemy Labs irá trabalhar, junto com a equipe do Daydream, no desenvolvimento de conteúdo em realidade virtual e realidade aumentada. De acordo com o diretor de engenharia de realidade virtual e aumentada do Day Dream, Relja Markovic, as equipes vão trabalhar juntas para criar jogos com a tecnologia e, ainda, criar novos modelos de interação com a realidade virtual em diferentes tipos de plataformas.

Até o momento, os valores da transação não foram divulgados pelo Google ou pela Owlchemy.

Empresa. A Owlchemy é a desenvolvedora do game Job Simulator. Nele, as pessoas vivem em um mundo utópico onde o trabalho foi substituído por seres automatizados e, por isso, as pessoas se divertem ao descobrir como era trabalhar em tempos passados — em escritórios, repartições. O game se tornou o mais vendido na plataforma PlayStation VR e gerou mais de US$ 3 milhões para a empresa.