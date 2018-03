Chris Helgren/Reuters Google aposta em startup com solução de realidade virtual

O Google deve anunciar em breve a compra da startup de câmeras Lytro. Segundo o site especializado em tecnologia Techcrunch, a empresa vai pagar entre US$ 25 milhões e US$ 40 milhões pela empresa. A aquisição da startup pode ajudar o Google a ganhar alguma vantagem no mercado de realidade virtual, que virou o foco de atuação da Lytro nos últimos anos.

“Acreditamos que temos a oportunidade de ser a empresa que define as tecnologias e padrões de qualidade para toda uma próxima geração de conteúdo”, escreveu o presidente executivo da Lytro, Jason Rosenthal, em um postagem após a empresa receber sua mais recente rodada de investimentos, há pouco mais de um ano.

Considerada uma das startups mais inovadoras na área de câmeras digitais, a Lytro foi fundada em 2012. A empresa ganhou destaque na época de sua fundação, devido ao lançamento de uma câmera que permitia alterar o foco, depois que a cena era fotografada. A companhia, porém, mudou o foco de atuação nos últimos anos para a realidade virtual, ao desenvolver uma tecnologia que capta a luz da cena filmada e a direção do movimento da luz -- algo fundamental em realidade virtual.

A tecnologia também ajuda a minimizar um dos principais incômodos das experiências de realidade virtual: a sensação de enjoo que alguns usuários sentem.

Até o momento, a Lytro já levantou US$ 200 milhões em rodadas de investimento e era avaliada em cerca de US$ 360 milhões. Investidores de peso, como Andreessen Horowitz, Foxconn e Qualcomm Ventures estão por trás da empresa. O vice-presidente sênior de hardware do Google e ex-presidente executivo da Motorola, Rick Osterloh, é um dos membros do conselho da startup. Com a compra, além da empresa, o Google passa a deter 49 patentes na área de imagem e câmeras.