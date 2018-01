Google contrata criador do 4chan para revitalizar rede social - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Criador do polêmico e controverso fórum anônimo de discussões 4chan, Christopher Poole anunciou nesta segunda-feira, 7, que foi contratado pelo Google. Poole — conhecido na internet como Moot — criou o fórum aos 15 anos de idade, em 2003, mas deixou a administração do site em 2015. Agora, ele deverá trabalhar para a divisão da companhia responsável pela rede social Google+.

Em seu blog pessoal, Moot disse que está ansioso pelo início de seu trabalho na empresa e que está animado com as possibilidades que deverão surgir. “Eu mal posso esperar para contribuir com minha própria experiência de onze anos construindo comunidades online e começar o próximo capítulo da minha carreira nessa incrível companhia”, disse.

O Google confirmou a contratação de Moot e afirmou que ele estará sob tutela de Bradley Horowitz, vice-presidente do Google responsável pela rede social. No Twitter, Horowitz ainda deu as boas-vindas ao criador do 4chan.

Pool disse que o compromisso do Google com “alguns dos problemas mais interessantes e importantes do mundo” o atraiu para a empresa. “Quando encontro com atuais e ex-funcionários do Google, eu continuamente me encontro balançado pela inteligência, paixão e entusiasmo deles, assim como o desejo universal de compartilhar isso com os outros”, disse o rapaz.

Polêmica. O 4chan é considerado um dos fóruns anônimos mais polêmicos e controversos da internet. Além de abrigar fotos íntimas de pessoas anônimas e celebridades e servir como local de discussão para assuntos pouco convencionais, o site é um dos pontos de encontro do grupo de hackers Anonymous.

Apesar de o site ter se tornado um dos mais importantes do mundo, Moot nunca ganhou dinheiro com o 4chan e deixou de administrar o fórum em 2015.